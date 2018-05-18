Курсовая паника может "прикрыть" обменники

Нынешняя предвыборная «курсовая» ситуация выглядит и как традиционно, и как странно одновременно. В ней немало сомнительных совпадений – «долларовая» паника, подорвавшая позиции регулятора (читать – власти), с одной стороны, сыграла на руку «серому» рынку, но в итоге, почему-то вылилась в претензии к... обменникам. Так кто автор сценария?..

Чем больше паника, тем выше курс - основное правило для подзаработать

За две недели до выборов на украинцев накатила волна прогнозов разного рода политиков и экспертов, которые предрекали девальвацию гривни и курс 9, 10, а то и 12 грн за доллар буквально сразу после «волеизъявления». Таким образом были созданы условия для формирования валютной паники среди населения. «Серый» рынок, который в Украине немалых размеров - на территории нашей страны обращается порядка 80 млрд наличной валюты, а подобная сумма является хорошей основой для «теневиков», - очень быстро сориентировался и предложил на продажу «зеленые» за 8,3 грн. При этом в «серой» среде ажиотаж подпитывался слухами, что курс вот-вот достигнет 8,5 грн/долл. и выше. Чем больше паника, тем выше курс - основное правило зарабатывания денег на «сером» рынке.

После выборов пессимистические прогнозы «умерли». Это частично повлияло на спрос и курс на «сером» рынке – они снизились. Продажа доллара котируется по курсу 8,23-8,25 грн, а покупка - 8,2-8,22 грн. Планка выше, чем в банках - 8,18-8,2 грн и 8,15-8,17 грн, соответственно. Разница в «курсовой подаче» и вызывает достаточно много споров и домыслов относительно будущего национальной валюты.

Перспектива в двух вариациях

При сложившейся ситуации возможны два варианта развития событий.

Курс доллара на «сером» рынке и официальном банковском начнет сближаться. Новым «Рубиконом» станет отметка 8,2 грн/долл. как на наличном рынке, так и в конечном итоге на безналичном. Данная планка будет удерживаться весь ноябрь, а в декабре возможно снижение на две-три копейки. Как правило, в конце года спрос на валюту падает у бизнеса, а население ее продает, дабы купить подарки к Новому году.

Но все может сложиться и иначе, причем намеки на это уже есть. НБУ попытается нивелировать влияние «серого» рынка. Как результат, курс могут «стабилизировать» на отметке, которая имела место до начала активных политических баталий. Кстати, ранее регулятор фактически запретил банкам покупать валюту на межбанке для ее перепродажи в обменниках. Основная цель - не допустить «вымывания» золотовалютных резервов. На сегодня банки обязаны продавать в своих обменниках валюту, которую они скупали на свой баланс за предыдущие месяцы. Как результат - финучреждения или не хотят продавать валюту (либо ее попросту нет на балансе), или продают, но с большими ограничениями. Сказывается эффект ожидания. Таким образом объясняется «зеленый» дефицит.

К тому же, положение вещей выявило еще один факт - многие обменники, которые работают с банками по агентским соглашениям (де-факто), очень тесно сотрудничают с «серым» рынком. НБУ поднял вопрос об их «ликвидации». Нацбанк давно высказывался за то, что сконцентрировать операции покупки-продажи валюты нужно только в обменниках банков. Идея, прежде всего, основана на необходимости контролировать валютообменные потоки в Украине. Таким образом, все идет к закрытию всех небанковских валютообменных пунктов.

Остается надеяться, что в 2013 году, который «свободен» от выборов, не будет такого ажиотажа вокруг курса – политики перестанут пугать население. Есть так же надежда, что восстановится сотрудничество с МВФ. Частично вернется валюта из оффшоров, которая ушла туда "под выборы". А массовая эмиссия доллара по завершению выборов Президента США приведет к росту мировых цен на металл и продовольствие. А прогнозируемый «коридор» 8,1-8,4 грн частично успокоит азарт валютных спекулянтов.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)