«VAB Банк» в январе-сентябре увеличил убыток на 26%

«VAB Банк» в январе-сентябре 2012 года увеличил чистый убыток на 26%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 378,86 млн грн.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, в III квартале 2012 года банк получил прибыль в размере 5,133 млн грн, против 143,59 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-сентябре 2012 года выросли на 40% и на 1 октября составили 12,76 млрд грн, обязательства – на 43%, до 11,71 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 46%, до 7,2 млрд грн, собственный капитал – на 13%, до 1,05 млрд грн.

Уставный капитал банка в январе-сентябре 2012 года вырос на 48% и составляет 1,85 млрд грн.

Справка УНИАН. «VAB Банк» на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.

«VAB Банк» в 2011 году сократил чистый убыток против показателя 2010 года на 20% – до 497,36 млн грн.

По данным «VAB Банка» на 1 октября 2012 года единственным его акционером с долей более 10% являлся Сергей Максимов, которому принадлежало напрямую 4,2371%, опосредованно - 6,1998%.