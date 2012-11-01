Межбанк четверга: закрытие торгов - 8,1870/8,1965 грн/долл.

В четверг, 1 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими 8,1850/8,2000, к 12:00 сузился спрэд 8,1890/8,1930. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1870/8,1965 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2609/14, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2610/14. К закрытию торгов цены понизились 0,2609/13. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,3675 (+0.0826).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2925/1,2970. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5935/10,6150, к 12:00 цены ушли вниз 10,5905/10,5995. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли 10,6090/10,6255.