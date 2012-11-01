Fitch: отсутствие поддержки МВФ приведет к неконтролируемой девальвации гривни

В случае, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ), существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к понижению рейтингов, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings, переданном агентству УНИАН.

Fitch отмечает, что после прошедших на этой неделе парламентских выборов в Украине у нового правительства страны будет ограниченный запас времени для проведения ключевых реформ с учетом угрозы возникновения разрыва во внешнем финансировании и президентских выборов в 2015 г.

В сообщении указывается, что, несмотря на возможности доступа на рынок облигаций в этом году, позиция страны в сфере внешнего финансирования вызывает обеспокоенность. «Разрыв счета текущих операций за 12 месяцев увеличился до 8% ВВП, что указывает на воздействие слабого внешнего спроса и потребности во внешних корректировках. Усилилось давление на валютный курс на фоне роста внутреннего спроса на иностранную валюту. При этом валютные резервы сократились на 3,1 млрд долл. с конца 2011 г. до 27 млрд долл., то есть соответствуют трем месяцам от счета текущих операций», - говорится в сообщении.

В Fitch считают, что потребности Украины во внешнем финансировании будут увеличиваться в 2013 г. по мере резкого роста выплат МВФ до 6 млрд долл. (выплаты со стороны и правительства, и Национального банка). Fitch полагает, что такой уровень, возможно, превышает возможности правительства по внешним заимствованиям, и потребуется частичное рефинансирование от МВФ.

По мнению рейтингового агентства, возобновление соглашения с МВФ снизило бы риск рефинансирования, повысило бы доверие инвесторов и поддержало бы сохранение доступа на рынок. Кроме того, это подтолкнуло бы правительство к возобновлению консолидации бюджета и разрешению структурных экономических и финансовых слабых моментов.

Также отмечается, что распространенные ожидания девальвации отражены в прогнозе Fitch по курсу гривни к доллару США на уровне 8,8 грн/долл. к концу 2012 г., но, как считают в рейтинговом агентстве, существует риск и более значительного снижения курса, особенно в случае дальнейшего ослабления резервов. «Если произойдет ослабление гривни, это повысит нагрузку со стороны внешнего долга и приведет к более высокой инфляции. При проведении мер по защите гривни вероятно дальнейшее сокращение валютных резервов. Ограничение ликвидности в банковской системе приводит к высоким процентным ставкам, что сказывается на росте экономики» - говорят в Fitch.

В агентстве напомнили, что Украина имеет рейтинг «B» со «стабильным» прогнозом. При этом в краткосрочной перспективе рейтинговый прогноз в высокой степени остается зависимым от способности страны получать внешнее финансирование для стабилизации резервов, сдерживать давление на платежный баланс и проводить более жесткую налогово-бюджетную политику. «Fitch исходит из того, что правительство страны сможет снова получить доступ к финансированию от МВФ в 2013 г. Без такого финансирования существует риск дальнейшего сокращения резервов и неорганизованного обесценения гривни, что может привести к понижению рейтингов», - подчеркивают в Fitch.

Как сообщал УНИАН, техническая миссия МВФ с 26 октября по 2 ноября находится с визитом в Украине с целью обсудить правительственные программы реформирования финансового сектора.

В ходе визита планируется рассмотреть, в том числе, меры властей по решению вопроса проблемных кредитов, улучшению условий для банковского кредитования и приоритетные направления реформ на 2013 год.

Ранее украинские власти заявили, что считают целесообразным продление действующей программы сотрудничества с МВФ, которая была начата в 2010 году, а не разработку новой.

После одобрения двухлетней программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.