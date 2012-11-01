Президент подписал изменения в Бюджетный кодекс

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 октября приняла закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о формировании и исполнении государственного и местных бюджетов)».

Закон принят с целью урегулирования отдельных вопросов формирования и исполнения государственного и местных бюджетов, улучшения управления бюджетными средствами, повышения финансовой возможности местных бюджетов, а также достижения согласования норм Бюджетного кодекса с иными законодательными актами Украины.

Основными положениями закона являются:

исключение платы за лицензии и платы за государственную регистрацию из состава доходов местных бюджетов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов (корзина первая), и включение таких платежей в состав доходов таких бюджетов, которые не учитываются при определении межбюджетных трансфертов (корзина вторая);

пересмотр условий софинансирования из местных бюджетов инвестиционных программ (проектов), осуществляемых за счет соответствующей субвенции из государственного бюджета (в зависимости от объема такой субвенции, а не от поступлений бюджета развития местного бюджета), а также нормирование использования средств государственного фонда регионального развития с софинансированием из местных бюджетов и средств бюджета развития;

применение ежедекадных (вместо ежемесячных) нормативов отчислений средств на субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах;

расширение полномочий по передаче средств между местными бюджетами на осуществление расходов местных бюджетов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов, а именно: между районными бюджетами, между городскими бюджетами и между областными и районными, городскими бюджетами;

определение основных источников формирования и направлений использования специального фонда государственного бюджета на постоянной основе непосредственно в Бюджетном кодексе, а не ежегодно в законе о государственном бюджете;

уточнение названий и видов доходов, приведение их перечня в соответствие с бюджетной классификацией;

Кроме того, закон содержит положения относительно согласования Бюджетного кодекса с налоговым и иными законодательными актами, в частности, относительно уточнения названий и видов доходов, приведения их перечня в соответствие с бюджетной классификацией; дополнения перечня льготных категорий, которым предоставляются льготы за счет субвенций из государственного бюджета на осуществление государственных программ социальной защиты, детскими домами семейного типа и приемными семьями; предоставления финансовой поддержки общественным объединениям.