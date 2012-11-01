Эксперты прогнозируют ослабление курса гривни к доллару на следующей неделе

На следующей неделе курс гривни к доллару США может снизиться до 8,22/8,23 грн/долл., говорится в еженедельном обзоре денежного рынка и рынка облигаций, подготовленном аналитиками Concorde Capital.

Аналитики отмечают, что всю прошлую и текущую неделю кредитный рынок функционировал в условиях острого дефицита гривни. Ставки по овернайту и недельному ресурсу были не менее 50-70% даже для банков первой двадцатки, в том числе с иностранным капиталом.

По их мнению, данная ситуация является следствием политики стерилизации гривневой массы, которую проводил НБУ с целью удержания курса грн/долл. накануне парламентских выборов. «Пока в действиях НБУ и правительства сохраняются политические мотивы, дабы завуалировать связь между проведением выборов и девальвацией. Но очевидно, что продолжение этой ситуации грозит коллапсом банковской системы и экономики в целом. К тому же на прицеле уже выборы-2015, поэтому все непопулярные, но вынужденные меры, наверное, будут приниматься быстрее, а девальвация - из этой серии», - говорится в обзоре.

Аналитики ожидают, что долгожданное рефинансирование банкам НБУ начнет выдавать уже на следующей неделе, «а как следствие этого - начало девальвации». Кроме того, НБУ начнет учитывать интересы экспортеров и состояние своих золотовалютных резервов и будет не так активен в интервенциях (как напрямую, так и через «Ощадбанк»). «Исходя из этого мы ожидаем, что уже на следующей неделе гривня может сдать 3-4 копейки до 8,22-8,23 грн/долл.» - сообщается в обзоре.

Также отмечается, что в связи с проблемами с ликвидностью доходности ОВГЗ за неделю выросли больше, чем прогнозировалось (100-150 б.п., по факту 300-400 б.п.) до 24% (год и более) - 27% (полугодовые). «Мы считаем, эти уровни уже интересны для покупки. С продажами далее будут выходить только те банки, которые не смогут получить рефинансирование от НБУ, и, по нашему мнению, это не вызовет существенного роста доходностей», - говорят в Concorde Capital.

Доходности валютных ОВГЗ на прошлой неделе приостановили свой рост, офера по бумагам с погашением в 2013 году составляют 7,75-7,80%. «Мы ожидаем стабильности по этим бумагам и, возможно, даже небольшое увеличение спроса», - отмечают аналитики.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 1 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1850/8,2000, к 12:00 сузился спрэд - 8,1890/8,1930. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1870/8,1965 грн/долл.