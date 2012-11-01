«Нафтогаз» выкупил у банка «Финансовая Инициатива» ОВГЗ на 1,006 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупила облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у ПАО «Коммерческий банк «Финансовая Инициатива» на сумму 1,006 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, соответствующие договоры были подписаны 26 октября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 23 октября был подписан договор на выкуп «Нафтогазом» у «Дельта Банка» ОВГЗ на сумму 5,245 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ООО КБ «Финансовая инициатива» основано в 2005 году.

Банк «Финансовая инициатива» в 2011 году сократил прибыль на 17% – до 1,22 млн грн.

На 1 октября 2012 года 99,9459% акций банка принадлежали ООО «Инвест-Сервис».