«Нафтогаз» выкупил у банка «Финансовая Инициатива» ОВГЗ на 1,006 млрд грн
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупила облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у ПАО «Коммерческий банк «Финансовая Инициатива» на сумму 1,006 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, соответствующие договоры были подписаны 26 октября 2012 года.
Как сообщал УНИАН, 23 октября был подписан договор на выкуп «Нафтогазом» у «Дельта Банка» ОВГЗ на сумму 5,245 млрд грн.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
ООО КБ «Финансовая инициатива» основано в 2005 году.
Банк «Финансовая инициатива» в 2011 году сократил прибыль на 17% – до 1,22 млн грн.
На 1 октября 2012 года 99,9459% акций банка принадлежали ООО «Инвест-Сервис».