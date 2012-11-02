Торги по доллару на межбанке в пятницу открылись ростом котировок

В пятницу, 2 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1890/8,1930 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2608/0,2612, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5580/10,5650. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова снизились – 1,2897/1,2899 (четверг — 1,2944/1,2946).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9930/8,0500.