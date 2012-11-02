Средняя зарплата в Украине выросла до 2975 грн

Среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников предприятий, организаций и учреждений в январе-сентябре 2012 года составила 2975 грн, что на 15,7% больше по сравнению с аналогичным показателем 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Согласно сообщению, в промышленности рост зарплат составил 12,9%, в строительстве - 12,5%, транспорте и связи - 11,5%, в сфере образования, культуры и спорта, охраны здоровья и социальной помощи – 22,6-24,5%. В июне 2012 года зарплату в размере 3,5 тыс. грн получали более 28% работников. Количество работников, получающих зарплату на уровне минимальной, составило 5,4%.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата, самые высокие зарплаты в 2012 году зафиксированы в отрасли авиатранспорта – в среднем 10442 грн. Высокодоходными также считаются финансовая деятельность (средняя зарплата 5659 грн), отрасль исследований и разработок (3939 грн) и транспортная сфера (3939 грн). Самые низкие зарплаты зафиксированы в рыбном промысле - в среднем 1675 грн.

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