Налоговая запустила новый онлайн-сервис в помощь налогоплательщикам

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) внедрила новую онлайн-услугу «налоговый ассистент», суть которой - в уведомлении налогоплательщиков о возможных налоговых рисках в их деятельности. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Согласно сообщению, оценку налоговых рисков будут проводить сотрудники налоговой службы во время мониторинга деятельности субъектов хозяйствования. Выводы и предложения относительно добровольного устранения рисков налоговики будут оправлять налогоплательщикам в письменной форме. Переписка, как сообщают в пресс-службе ГНСУ, будет индивидуальной и полностью конфиденциальной.

«Благодаря новому онлайн-сервису налогоплательщик фактически получит услугу налогового аудита - бесплатно и с качественной информацией из первоисточника. Это будет способствовать налаживанию партнерских отношений и популярности электронных сервисов в сфере отчетности», - говорится в пресс-релизе налоговой. Там же отмечается, что услугой «налоговый ассистент» смогут воспользоваться те налогоплательщики, которые отправляют отчетность в электронном виде.

Как сообщал УНИАН, в октябре Государственная налоговая служба Украины обнародовала электронный рекорд: за 9 месяцев текущего года количество плательщиков НДС, направляющих отчетность в электронном виде, достигло 98%. В перспективе произойдет полный охват электронной отчетностью плательщиков налога на прибыль, земельного налога, НДФЛ и всех других видов налогов. По мнению экспертов, активное внедрение электронного декларирования в отечественной налоговой системе стало одним из ключевых факторов улучшения позиций Украины в рейтинге Doing Business-2013, который подготовил Всемирный банк и Международная финансовая корпорация.