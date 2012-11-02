Средневзвешенный курс на межбанке в четверг составил 8,1051 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 1 ноября, снизился до 8,1051 грн/долл. по сравнению с 8,0954 за предыдущий банковский день.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 1,957 млрд долл. (в эквиваленте), что на 124 млн долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 1,775 млрд долл.

Как сообщалос УНИАН, в четверг, 1 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1850/8,2000, к 12:00 сузился спрэд 8,1890/8,1930. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1870/8,1965 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2609/0,2614, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2610/0,2614. К закрытию торгов цены понизились до 0,2609/0,2613. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 31,3675 (+0.0826).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2925/1,2970. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5935/10,6150, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5905/10,5995. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 10,6090/10,6255.