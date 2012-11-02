Янукович прекратил полномочия Хорошковского в "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке"

Президент Украины Виктор Янукович прекратил полномочия первого вице-премьера Валерия Хорошковского в качестве члена наблюдательных советов ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" («Ощадбанк») и ОАО “Государственный экспортно-импортный банк Украины" ("Укрэксимбанк").

Соответствующий указ от 1 ноября размещен на официальном сайте главы государства.

Другим указом, также от 1 ноября, внесены изменения в Указ Президента от 14 апреля 2010 года №539 "О членах наблюдательных советов открытого акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" и открытого акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк Украины". Ими предусмотрено слова "открытого акционерного общества" заменить словами "публичного акционерного общества".

Кроме того, данным указом назначена членом наблюдательных советов ПАО "Государственный сберегательный банк Украины" и ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" председатель Государственной налоговой службы в Киеве Ирина Носачева.