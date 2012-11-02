Эксперт прогнозирует увеличение объема средств на едином казначейском счете

К концу текущего месяца следует ожидать увеличения объема средств на едином казначейском счете (ЕКС) правительства, сообщил агентству УНИАН аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович, комментируя снижение остатков средств на едином казначейском счете до 1,762 млрд грн на начало ноября.

По его словам, снижение остатков на казначейском счёте отражает тот факт, что Минфин потратил за месяц больше, чем получил средств.

«Причиной этому может быть как тот факт, что Минфин выплатил по внутренним долгам больше средств, чем привлёк на рынке, так и то, что уровень поступления доходов в бюджет в октябре сократился по сравнению с предыдущими месяцами», - сказал Т.Котович.

При этом он отметил, что, оценивая динамику средств на ЕКС, не следует забывать и то, что в августе было поступление квартальных налоговых платежей, которых не было в сентябре и октябре, а ожидаются к 20 ноября. «Поэтому на 1 декабря мы можем увидеть рост остатков на казначейском счёте», - считает эксперт.

Кроме того, Т.Котович обращает внимание на то, что часть средств, которые имеются в распоряжении Минфина в иностранной валюте, не включаются в ЕКС, «поэтому остаток на ЕКС не всегда отражает реальное финансовое положение бюджета».

Напомним, что объем остатков средств на едином казначейском счете на конец ноября снизился до 1,762 млрд грн против 2,311 млрд грн - на начало октября и 6,608 млрд грн - на начало сентября.