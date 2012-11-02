Доллар на межбанке достиг нового максимума

В пятницу, 2 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1890/8,1930, к 12:00 цены выросли - 8,1950/8,1995. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,1970/8,2050 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2608/12, к 12:00 цены поднялись 0,2615/19. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2616/20. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,3300 (-0,0375).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2850/1,2950. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5580/10,5650, к 12:00 цены ушли вниз 10,5505/10,5605. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,5475/10,5620.