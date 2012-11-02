Минфин объявил о проведении 6 ноября аукциона по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины проведет 6 ноября очередной аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин предложит к продаже 5- и 7-летние гривневые ОВГЗ.

Минфин пока не обнародовал график проведения ОВГЗ-аукционов на ноябрь.

Как сообщал УНИАН, 30 октября на внеплановом аукционе по продаже ОВГЗ Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 1,106 млрд грн.

Минфин предлагал две серии стандартных облигаций с датой погашения 11 октября 2017 г. и 18 сентября 2019 г., а также трехлетние индексированные облигации.

Справка УНИАН. По состоянию на 2 ноября, объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 186,96 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 95,401 млрд грн, банков - 75,31 млрд грн, нерезидентов - 6,036 млрд грн.