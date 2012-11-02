НБУ зарегистрировал банк «Финансовый партнер»

Национальный банк Украины (НБУ) 19 октября зарегистрировал банк «Финансовый партнер» (г. Киев), сообщается на сайте Нацбанка. При этом, согласно сообщению Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 30 октября банк «Финансовый партнер» получил статус участника Фонда. Справка УНИАН. По состоянию на 1 октября 2012 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 175 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

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