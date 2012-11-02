Минфин в ноябре планирует провести три аукциона по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины в ноябре планирует провести три аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в графике размещения ОВГЗ на ноябрь, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 6, 11 и 20 ноября. На аукционах 6 и 11 ноября инвесторам буду предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет. При этом на аукционе 20 ноября Минфин планирует продавать 2-летние ОВГЗ, номинированные в инвалюте.

Как сообщал УНИАН, 30 октября на внеплановом (в октябре планировалось проведение только двух аукционов - 16 и 23 октября) аукционе по продаже ОВГЗ Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 1,106 млрд грн.

Минфин предлагал две серии стандартных облигаций с датой погашения 11 октября 2017 г. и 18 сентября 2019 г., а также трехлетние индексированные облигации.

Справка УНИАН. По состоянию на 2 ноября, объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 186,96 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 95,401 млрд грн, в собственности банков - 75,31 млрд грн, нерезидентов - 6,036 млрд грн.