Система защиты прав потребителей на рынках финуслуг будет реформирована

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию реформирования системы защиты прав потребителей на рынках финансовых услуг на 2012-2017 годы.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 31 октября 2012 года.

Стратегия разработана Рабочей группой по вопросам подготовки предложений по направлениям и содержанию реформы в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг и повышению уровня финансовой осведомленности населения Украины, которая была создана по инициативе 19 общественных объединений и профессиональных ассоциаций финансовых учреждений.

Стратегией предлагается включить нормы по обеспечению защиты прав потребителей финансовых услуг в качестве неотъемлемой части в законодательную и нормативную базу регулирования рынков финансовых услуг, повысить уровень информационной прозрачности и требований по раскрытию информации на рынках финансовых услуг, создать эффективный и доступный механизм урегулирования споров между поставщиками и потребителями финансовых услуг по защите прав последних, расширить доступ потребителей к финансовым услугам через обеспечение возможности свободного выбора и пр.

Принятие Стратегии обеспечит реализацию комплекса мероприятий, которые будут способствовать повышению благосостояния граждан за счет полноценного, сознательного и осмотрительного использования возможностей, которые предлагаются рынками финансовых услуг, снизят социальную нагрузку на государственные финансы в части здравоохранения и пенсионного обеспечения, а также будут способствовать ликвидации проявлений недобросовестного поведения на рынках финансовых услуг в Украине в отношении потребителей – физических лиц.