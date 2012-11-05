В Греции стартовала неделя стачек. Первыми бастуют работники афинского метро

Работники афинского метро и пригородной электрички проводят в понедельник 24-часовую забастовку, сообщили профсоюзы.

Метро уже бастовало в минувшую пятницу, 2 ноября, вызвав пробки в городе. Протесты открывают забастовочную неделю: на 6-7 ноября запланирована двухсуточная всеобщая стачка профсоюзов государственного и частного секторов. Среди тех профсоюзов, которые обещают бастовать - моряки, врачи, работники скорой помощи, а также энергетики государственной электрической компании, которые грозят веерными отключениями электричества.

Греческое правительство надеется принять в ближайшие дни кризисный бюджет на 2013 год и новое кредитное соглашение с ЕС и МВФ, которое предусматривает 13,5-миллиардные сокращения расходов в обмен на 31,5-миллиардный транш кредитов, передает РИА "Новости".