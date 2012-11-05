На текущей неделе доллар может усилить свои позиции - эксперт

На валютных торгах в течение текущей недели (5-9 ноячбря) на фоне роста оптимизма относительно США доллар может значительно усилить свои позиции, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, в случае преодоления отметки 1,28 целью движения станет 1,2550. Пара EUR/USD в последние полтора месяца котировалась в области 1,28-1,32,

Британский фунт чувствует себя неплохо, проигнорировав негативные данные Индекса менеджеров по закупкам в промышленности, но аналогичный отчет по сфере услуг может оказать на котировки «британца» гораздо большее влияние. На данный сектор приходится около 80% ВВП Великобритании. Соответственно, решение Банка Англии относительно дальнейшей судьбы программы количественного смягчения, после хороших данных по ВВП за третий квартал, может во многом определяться и этим релизом. С точки зрения технического анализа паре GBP/USD для сохранения заряженности вверх очень важно удерживать поддержку 1,60. В случае ее преодоления возможно снижение к отметке 1,5950. Преодоление сопротивления 1,6175 откроет дорогу в область 1,6250.

Основным событием недели, способным оказать значительное влияние на позиции доллара на валютном рынке, станут президентские выборы в США. Вероятно, инвесторы не акцентируют свое внимание на том, кто окажется победителем, но фондовые площадки могут отметиться достаточно масштабными движениями, что окажет влияние и на тренды «американца».