Средневзвешенный курс на межбанке в пятницу составил 8,1045 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу, 2 ноября, укрепился до 8,1045 грн/долл. по сравнению с 8,1051 за предыдущий банковский день.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 1,156 млрд долл. (в эквиваленте), что на 801,3 млн долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 983,8 млн долл.

Как сообщалось, в пятницу, 2 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1890/8,1930, к 12:00 цены выросли - 8,1950/8,1995. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,1970/8,2050 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2608/12, к 12:00 цены поднялись 0,2615/19. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2616/20. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,3300 (-0,0375).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2850/1,2950. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5580/10,5650, к 12:00 цены ушли вниз 10,5505/10,5605. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,5475/10,5620.