Торги на межбанке в понедельник открылись котировками выше 8,20 грн/долл.

В понедельник, 5 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,2070/8,2320 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2586/91, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4910/10,5246. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2778/80 (пятница – 1,2897/99).

В пятницу, 2 ноября, Нацбанк на рынок не выходил.