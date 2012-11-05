Налоговая в январе-октябре увеличила перечисления в бюджет на 21 млрд грн

Государственная налоговая служба Украины в течение января-октября 2012 г. перечислила в сводный бюджет 234,5 млрд грн платежей, что на 21 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Согласно сообщению, Государственная казна получила 164,1 млрд грн, местные бюджеты - 70,4 млрд грн. Поступления в государственный бюджет выросли на 10,4 млрд грн., в местные бюджеты – на 10,5 млрд грн.

Как сообщают в ГНСУ, бюджетная роспись Министерства финансов Украины по сбору платежей в общий фонд государственного бюджета выполнена на 100,3% и составила 156,2 млрд грн. Дополнительно получено 510,8 млн гривен. В полном объеме выполнено задание по налогу на прибыль, рентной плате за природный газ, добываемый в Украине, по транзитной транспортировке трубопроводами, по части чистой прибыли (дохода) государственных предприятий, которая изымается в бюджет, по сбору за специальное использование лесных ресурсов и воды, платежей за пользование недрами и т.д.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2012 года ГНСУ перечислила в сводный бюджет 211,4 млрд грн, что на 17,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2011 года.

1 ноября 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины». Закон принят с целью урегулирования отдельных вопросов формирования и исполнения государственного и местных бюджетов, улучшения управления бюджетными средствами, повышения финансовой возможности местных бюджетов, а также достижения согласования норм Бюджетного кодекса с иными законодательными актами Украины. Кроме того, закон содержит положения относительно согласования Бюджетного кодекса с налоговым и иными законодательными актами, в частности, относительно уточнения названий и видов доходов, приведения их перечня в соответствие с бюджетной классификацией; дополнения перечня льготных категорий, которым предоставляются льготы за счет субвенций из государственного бюджета на осуществление государственных программ социальной защиты, детскими домами семейного типа и приемными семьями; предоставления финансовой поддержки общественным объединениям.