Налоговая и таможня будут совместно контролировать импорт

Министерство финансов Украины вынесло на всеобщее обсуждение проект приказа о порядке взаимодействия органов Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы при осуществлении контроля над импортными операциями. Документ опубликован на официальном сайте Минфина.

Согласно проекту приказа, Госналогслужбе и Гостаможслужбе предлагается в месячный срок разработать протокол обмена информацией об импортных операциях, а также разработать систему оценки рисков при осуществлении импортных операций с возможностью инициировать запросы о подтверждении или опровержении сомнительных данных и последующей координацией совместных действий.

Обмен информацией, как предполагается в проекте приказа Минфина, осуществляется на уровне Главного управления налоговой милиции и таможенным органом, в компетенцию которого входит контроль, координация и направление деятельности таможенных органов в сфере борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил.

Помимо обмена общей информацией и оценками рисков, предполагается также совместное проведение таможенных осмотров, осмотров территорий и помещений складов временного хранения, направление совместных запросов в компетентные органы других государств, где зарегистрированы отправители грузов или осуществлялось таможенное оформление товаров. Ответственными за внедрение и использование предлагаемой Минфином схемы совместной работы назначены главы региональных управлений налоговой милиции и руководители таможенных органов.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года Государственные налоговая и таможенная службы подписали соглашение об информационном сотрудничестве для усиления борьбы с уклонением от налогообложения предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). По словам главы ГНСУ Александра Клименко, реализация соглашения позволит только в текущем году увеличить поступления от налоговой службы на 1 млрд грн.