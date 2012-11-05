Поступления в госбюджет пока составляют 73% плана на год

Поступления в Государственный бюджет Украины по итогам января-октября составили 273,4 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что составляет 73% от планового показателя в 373,960 млрд грн на весь 2012 год. Это следует из данных, обнародованных на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Доходы общего фонда госбюджета за десять месяцев т.г. составили 230,6 млрд грн, что составляет 71,6% от запланированного на 2012 год показателя в 322,227 млрд грн.

По информации Госказначейства, доходы госбюджета, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличились на 8,5%, в т.ч. доходы общего фонда - на 8,9%.

В специальный фонд государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2012 поступило 42,8 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета) при годовом плане 51,733 млрд грн.

За десять месяцев 2012 года возмещено НДС на сумму 39,6 млрд грн, в том числе в автоматическом режиме - 19,9 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 373,960 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 322,227 млрд грн, расходы - 405,928 млрд грн, в частности, расходы общего фонда - 352,824 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 31,130 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда - 27,245 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.