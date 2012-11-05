Ефремов: Кабмин 8 ноября может представить доработанный проект бюджета-2013

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключает, что Кабинет министров 8 ноября представит в парламенте доработанный проект государственного бюджета на 2013 год. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

Он отметил, что сегодня общался с первым вице-премьер-министром Украины Валерием Хорошковским, который сообщил, что Кабмин уже заканчивает работу над госбюджетом и планирует в эту среду утвердить его на своем заседании.

«Если правительство в среду передаст теоретически в Верховную Раду бюджет, то мы можем его представить в Верховной Раде в четверг», - сказал А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 15 сентября вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.