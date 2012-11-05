Украинцы продолжают предпочитать наличные «под матрацем»

Только треть украинцев стараются регулярно откладывать определенную сумму денег, при этом 41% граждан, делающих сбережения, крайне недовольны суммой средств, которую им удается отложить, из них 64% откладывают менее 550 гривен в месяц, и только 5% - свыше 1 100 гривен.

Об этом говорится в сообщении Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) со ссылкой на исследование «Отношение к сбережениям» («The savings behavior: country overview»), которое проводилось в течение августа-сентября 2012 года при поддержке Erste Group. В его рамках было опрошено 500 респондентов в возрасте от 15 лет в украинских городах с населением более 100 тысяч жителей.

Согласно предоставленной информации, в среднем украинец, который заботится о своем финансовом будущем, ежемесячно откладывает 488 гривен.

Наши соотечественники традиционно предпочитают наличные «под матрацем». Таких 51%.

Популярность банковских продуктов распределилась так: 27% опрошенных хранят свои средства на карточных счетах, 17% - на депозитах и только 7% - на текущих счетах.

По данным Национального банка Украины, объем депозитов граждан Украины с начала года вырос на 44 млрд грн, или на 14,2%, и по состоянию на 1 октября 2012 года составил 354,391 млрд грн. Большинство банковских сбережений размещены на депозитных счетах сроком от 1 до 2 лет - 36,95%, на срок до 1 года приходится 33,72%, на депозитах «по требованию» - 22,34%, на счетах сроком более 2 лет – 6,98%.

Интересно, что 67% украинцев откладывают средства на черный день. 45% таким образом пытаются накопить деньги на дорогие покупки или ремонт, 30% - на отдых, 22% - для будущих покупок, на которые им пока не хватает средств, 20% таким образом заботятся о пенсионном обеспечении, и только 8% экономят для инвестирования в собственный бизнес.

Как сообщал УНИАН, 31 октября по инициативе Независимой ассоциации банков Украины и немецкого банка развития KfW и при поддержке НБУ в Украине стартовал Всемирный день сбережений, к которому присоединились уже около 20 банковских учреждений – членов НАБУ.