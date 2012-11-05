Италия останется в стадии рецессии и в 2013 году

ВВП Италии сократится по итогам текущего года на 2,3%, а в 2013 году сократится еще на 0,5%, несмотря на ослабление негативных импульсов и умеренное восстановление экономической активности во втором полугодии 2012 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный институт статистики Италии (Istat).

Согласно статистическим данным, падение ВВП, которое началось в третьем квартале 2011 года, продолжится вплоть до второго квартала 2013 года.

"Длительность нынешнего кризиса, таким образом, превысит продолжительность кризисов 2008-2009 года (пять триместров) и 1992-1993 годов (шесть триместров)", - говорится в докладе "Перспективы итальянской экономики в 2012-2013 годах".

Кроме того, по прогнозу Istat, на Апеннинах продолжит расти число безработных, которое к концу этого года составит 10,6% от общего числа трудоспособного населения и увеличится до 11,4% в 2013 году.

Италия вступила в стадию технической рецессии в феврале 2012 года после того, как в течение двух кварталов продемонстрировала отрицательный прирост экономики, что и является основным показателем вступления в эту стадию.