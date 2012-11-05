НКЦБФР внесла изменения в операции ИСИ со стрессовыми активами банков

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла изменения в документы, регулирующие операции институтов совместного инвестирования (ИСИ) со стрессовыми активами банков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, на последнем заседании регулятора, которое состоялось 30 октября т.г., члены комиссии одобрили доработанный проект решения «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку».

По словам директора департамента совместного инвестирования и регулирования деятельности институциональных инвесторов НКЦБФР Оксаны Симоненко, данными изменениями вносятся корректировки в несколько нормативных актов НКЦБФР, что позволит компаниям по управлению активами осуществлять операции со стрессовыми активами банков за счет средств совместного инвестирования. Основной новацией, которая внедряется доработанным проектом регуляторного акта, является возможность привлечения прав требования по кредитным договорам как корпоративным, так и паевым инвестиционным фондам.

Кроме того, данные изменения в регуляторные документы призваны, в частности, исключить безусловное списание задолженности по привлеченным в состав активов фондов долговым обязательствам в форме прав требования. В соответствии с внесенными изменениями, переоценка стоимости права требования по кредитным договорам в составе активов венчурного ИСИ осуществляется с учетом требований нормативно-правовых актов НКЦБФР, устанавливающих порядок оценки активов институтов совместного инвестирования.

Уже в ближайшее время данное решение будет обнародовано на официальном сайте регулятора, а также направлено в профильные ведомства для согласования.