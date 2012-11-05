Австралийский суд признал вину S&P в обмане инвесторов перед кризисом

Федеральный суд Австралии признал вину рейтингового агентства Standard & Poor's в обмане и введении в заблуждение инвесторов в 2006 году. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на решение инстанции.

В октябре прошлого года двенадцать австралийских городов (еще один муниципалитет ведет тяжбу самостоятельно) подали в суд на S&P, утверждая, что агентство обмануло их, присвоив высший рейтинг "ААА" ценным бумагам Constant Proportion Debt Obligation (CPDO), купленным в 2006 году.

Аналитики S&P уверяли, что риск дефолта по этим облигациям составляет менее процента, однако через несколько месяцев бумаги обесценились на 90 процентов, а власти потеряли на своих вложениях 16,6 миллиона долларов.

Суд признал, что выставление высшего рейтинга облигациям было обманчивым. Судья Джейн Джэгот (Jayne Jagot) решила, что нидерландский банк ABN Amro, который организовал выпуск CPDO, был заинтересован в таком решении S&P. Суд постановил, что общий ущерб австралийских городов от действий организаторов выпуска облигаций и кредитного агентства составил более 31 миллиона долларов. S&P отрицает свою вину; агентство пообещало обжаловать решение.

Постановление австралийского суда стало первым признанием вины рейтингового агентства в намеренно обманчивом выставлении чересчур высокого рейтинга. Как отмечает The Financial Times, это станет отправной точкой для аналогичных судов в Европе и, в частности, в Великобритании.

Действия агентств, которые могли завышать рейтинги ценных бумаг, как предполагается, стали одной из причин финансового кризиса 2008 года, когда многие выпуски облигаций с рейтингами "ААА" обесценились в краткие сроки. В итоге многие инвесторы потеряли свои вложения и обанкротились.