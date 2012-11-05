Курс евро упал до двухмесячного минимума

Падение обменного курса евро относительно ведущих мировых валют почти до 2-месячного минимума произошло сегодня на финансовых рынках, сообщает ИТАР-ТАСС. Согласно сообщению, за один евро в ЕС давали 1,281 доллара.

Тем самым за сегодняшнюю неполную торговую сессию единая европейская валюта потеряла 0,42% стоимости по сравнению с американской.

"Зона евро ЕС остается наиболее уязвимым сектором мирового финансового рынка и первая испытывает на себе негативные последствия нынешнего всплеска напряженности в мировой экономике, который вызван неопределенностью результатов назначенных на ближайший вторник президентских выборов в США, а также предстоящей передачей власти в Китае, - отметил один из представителей лондонского Сити. - На нынешнее падение курса евро повлияли и специфические проблемы, связанные с еврозоной. Так, на текущей неделе парламент Греции голосует по новому пакету мер жесткой экономии, а министры финансов еврозоны приступили к переговорам по размеру бюджета ЕС на предстоящее семилетие".

"Кризис еврозоны вновь вернулся в мировую повестку дня", - заметил собеседник корреспондента ИТАР-ТАСС.