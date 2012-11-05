Псевдочернобыльцы получили из госбюджета более 63 млн грн

Специалисты Государственной финансовой инспекции Украины провели ревизии в Пенсионном фонде Украины, в результате которых выяснилось, что более 63 млн грн пенсий и доплат к пенсиям было выплачено людям, чей статус чернобыльцев не подтвержден.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Согласно сообщению, проверки проводились на основании обращения Пенсионного фонда Украины, согласно отчетности которого на 01.01.2012 общее количество пострадавших от Чернобыльской катастрофы составляло 866 тыс. человек. Специалисты Госфининспекции проконтролировали 98,3% от общего количества пенсионных дел «чернобыльцев». В 1575 случаях статус участника ликвидации аварии на ЧАЭС и пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы не был подтвержден. Наиболее распространенными нарушениями являются несоответствие медицинской документации, использование решений судов, базирующихся на неподтвержденной информации, предоставление статуса пострадавших гражданам, которые фактически находились за пределами зоны отчуждения или вообще за пределами Украины.

Информация о выявленных нарушениях направлена в правоохранительные органы, возбуждено 161 уголовное дело, 507 граждан лишены статуса чернобыльца на основании решений комиссий по спорным вопросам определения статуса пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС при Министерстве социальной политики Украины, а также при местных облгосадминистрациях.

Как сообщал УНИАН, президент ВОО «Союз Чернобыль Украины» Юрий Андреев утверждал, что у 30% инвалидов-«чернобыльцев» отсутствуют документы, дающие право на получение «чернобыльской» пенсии. Вместе с тем, за последние годы в Украине появилось порядка 4 тыс. новых участников ликвидации аварии, в основном в Киевской области, что дает основания говорить о злоупотреблениях. При этом вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко заявлял, что категория инвалидов-чернобыльцев в Украине по социальной линии обеспечена сравнительно хорошо.

В ноябре 2011 года «чернобыльцы» провели акцию протеста у здания правительства, требую предусмотреть в госбюджете на 2012 год средства на их пенсии в полном объеме, а также выполнить решения судов относительно законных выплат. В результате Кабмин принял постановление «О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (№1210 от 23 ноября 2011 года), согласно которому средний размер пенсий участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС составил: для инвалидов I группы — 5439,52 грн, II группы - 5128,73 грн, III группы - 3941,53 грн. Гарантированные минимумы выплат для инвалидов-ликвидаторов составили: для инвалидов I группы - 2399,7 грн, II группы - 2147,1 грн, III группы - 1894,50 грн.