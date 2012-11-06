Греция намерена сократить расходы на 13,5 млрд евро в обмен на новые кредиты

Правительство Греции внесло в парламент законопроект, предусматривающий сокращение расходов на 13,5 млрд евро в обмен на новые кредиты Евросоюза и МВФ.

Законопроект предусматривает дальнейшее урезание зарплат и пенсий, повышение налогов, упразднение ряда прав работников. Только в 2013 году планируется сократить расходы на 9,2 млрд евро.

Кредиторы заявляют, что без принятия этих мер Греция не получит очередной транш кредитов объемом в 31,5 млрд евро, необходимый стране для спасения от дефолта и возможного перехода на национальную валюту.

Голосование по законопроекту состоится в среду, 7 ноября. Между тем, на 6-7 ноября в стране назначена всеобщая 48-часовая стачка.

Ранее в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, по ее мнению, кризис в еврозоне продлится еще по меньшей мере пять лет. При этом она подчеркнула, что необходимо проявить твердость. Как считают эксперты, речь шла более жестком отношении к наиболее проблемным странам Европы, в том числе Греции, передает "Газета.Ru".