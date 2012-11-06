Азаров обещает 20 ноября внести в ВР "второй вариант" госбюджета-2013

Кабинет министров Украины намерен 20 ноября внести в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Сейчас правительство работает над вторым вариантом бюджета, который 20 числа, то есть, уже через две недели будет представлен в Верховную Раду», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что правительство рассчитывает на принятие бюджета 2013 года до конца ноября.

«Мы рассчитываем на то, что до конца ноября Верховная Рада утвердит бюджет, он будет подписан Президентом, и в новый год страна без всяких задержек, как иногда бывало, войдет с новым бюджетом», - сказал Н.Азаров.

При этом, отвечая на вопрос УНИАН, Н.Азаров сообщил, что показатели бюджета, в том числе макропоказатели экономического развития на 2013 год, продолжают согласовываться с Международным валютным фондом.

«Сейчас ведется работа над корректировкой и макроэкономических показателей бюджета, и самого бюджета… Что касается Международного валютного фонда, то не следует думать, что наши контакты с МВФ происходят только тогда, когда миссия приезжает. Во-первых, в Киеве работает постоянная миссия МВФ, и наши экономические ведомства постоянно поддерживают контакты. Миссия МВФ в курсе всего того, что делается над бюджетом, и, разумеется, есть понимание и есть расхождения по определенным моментам. И наша задача всегда заключается в том, чтобы найти понимание, найти компромиссы и соприкосновения. Такая работа сейчас ведется. И в конечном итоге и МВФ, и Украина заинтересованы в том, чтобы страна имела бюджет стабилизации», - сказал Н.Азаров.

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