Бюджет-2013 расписан на действующей рыночной цене газа

Правительство Украины закладывает в проект государственного бюджета на 2013 год действующую рыночную стоимость газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник, 6 ноября, сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Мы, естественно, закладываем ту цену, которая сейчас существует на рынке, и мы не имеем права закладывать нереальные цены. Бюджет должен быть реальным, прежде всего, это самое главное», - сказал Н.Азаров.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла: в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.