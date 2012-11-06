Торги на межбанке открылись падением котировок

Во вторник, 6 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,1890/8,1990 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2595/0,2600, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4645/10,4790. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,2782/84 (понедельник – 1,2778/80).

В понедельник, 5 ноября, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9930/8,0500.