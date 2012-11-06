На валютном рынке во вторник давление на пару EUR/USD продолжится - эксперт

На валютном рынке во вторник, 6 ноября, давление на пару EUR/USD может продолжиться, целью станет уровень 1,27 после прорыва промежуточной поддержки 1,2740, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, причиной тому является то, что сегодня рынок будет следить за первыми результатами выборов в США. Так как шансы у обоих кандидатов остаются практически равными, разнонаправленные колебания основных валютных пар обеспечены. В случае, если победит Ромни, фондовые рынки пойдут вверх, а за ними и рискованные активы, то есть, USD вырастет против JPY, но упадет против GBP и EUR. Однако после урагана "Сэнди" шансов на победу Обамы стало чуть больше, так как текущий президент обещает помощь, а Ромни считает, что пострадавшие должны сами решать свои проблемы. Вместе со слабым PMI из еврозоны это и окажет давление на пару EUR/USD.

В отношении GBP ситуация складывается не лучшим образом. Если сентябрьские данные вызывали взрыв оптимизма, то октябрь начинает раскрашивать экономическую картину в мрачные тона. После слабого PMI в обрабатывающей промышленности (с 48,1 до 47,5) резкое снижение индекса в сфере услуг свидетельствует о вероятности того, что 4 квартал вновь принесет разочарование.

Пара GBP/USD будет оставаться под давлением в ближайшие пару дней с целью 1,5930 после прорыва 1,5970.