Межбанк обновил рекорд объема торгов

Рекорд дневного объема купли-продажи валюты на межбанковском валютном рынке был обновлен на последней сессии, 5 ноября, на уровне в эквиваленте 2,674 млрд долл. (предыдущий максимум был установлен 25 октября т.г. - 2,407 млрд долл.).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

На последних торгах объем продажи доллара составил 2,359 млрд долл, а средневзвешенный курс гривни укрепился до 8,0914 грн/долл по сравнению с 8,1045 грн/долл за предыдущий банковский день.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 5 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,2070/8,2320, к 12:00 цены упали - 8,1970/8,2020. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума - 8,1900/8,1990 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2586/0,2591, к 12:00 цены повысились до 0,2588/0,2592. К закрытию торгов цены снизились - 0,2587/0,2591. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3300 (-0,0375).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2770/1,2840.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4910/10,5246, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4875/10,4980. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4665/10,4820.