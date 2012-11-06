Правительство предлагает увеличить дефицит госбюджета-2012 на 7,7 млрд грн

Кабинет министров предлагает Верховной Раде увеличить дефицит госбюджета на 2012 год на 7,678 млрд грн – до 38,807 млрд грн для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию для населения.

Об этом сказано в законопроекте №11396, внесенном Кабмином для рассмотрения Верховной Рады.

Согласно документу, источником финансирования увеличения дефицита предлагается определить внутренние заимствования, общая сумма которых возрастет до 69,63 млрд грн.

Также в документе поясняется, что 7,68 млрд грн необходимы для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию для населения за 2011-2012 годы, потому что выделенных для этого в госбюджете-2012 средств недостаточно.

Как сообщал УНИАН,дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 3 раза - до 24,381 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 372,331 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 320,598 млрд грн, расходы - 404,298 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 351,194 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 31,129 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда - 27,245 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.