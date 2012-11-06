В Беларуси с 1 января вырастут ставки акцизов на топливо, алкоголь и сигареты

Минск. В Беларуси с 1 января 2013 года вырастут ставки акцизов на топливо, алкоголь и сигареты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение содержится в законе №431-З от 26 октября 2012 года, которым вносятся изменения и дополнения в Налоговый кодекс республики, официально опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Так, ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо с 1 января 2013 года вырастут в среднем на 20%. При этом, ставка акциза на дизельное топливо составит 991,8 тыс. белорусских рублей (116 долл.) за 1 тонну, на биодизельное топливо - 306,5 тыс. рублей (36 долл.). Для дизтоплива, которое используется при производстве биодизельного топлива, предусмотрена нулевая ставка акцизов. Ставка акциза на бензин с октановым числом 95 и выше составит 1 млн 231,5 тыс. рублей (144 долл.) за 1 тонну, на бензин с октановым числом от 91 до 95 - 1 млн 544 тыс. рублей (180 долл.), с октановым числом до 91 - 1 млн 751,1 тыс. рублей (205 долл.).

Согласно документу, ставки акцизов на алкоголь с 1 января 2013 года будут увеличены на 11,8-61,6%. К примеру, на натуральные вина, в том числе шампанские и игристые, ставка акциза вырастет на 33,5% - до 4,7 тыс. рублей (0,55 долл.) за 1 литр готовой продукции. Также увеличится ставка акциза на пиво с содержанием объемной доли этилового спирта от 0,5% до 7% и пивные коктейли - на 12,4% - до 2,9 тыс. рублей (0,34 долл.) за 1 литр. Ставка акциза на пищевой этиловый спирт вырастет на 34,6% и с 1 января 2013 года составит 29,1 тыс. рублей (3,4 долл.) в расчете на 1 литр 100% этилового спирта в продукции. Будут увеличены ставки акцизов и на другие виды алкогольной продукции.

Также с 1 января 2013 года вырастут в 1,5-3,5 раза ставки акцизов на табачные изделия.

Ранее белорусская сторона неоднократно заявляла о планах постепенного повышения ставок акцизов на алкоголь и табак до российского уровня.