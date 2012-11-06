ВР разрешила повышать импортные пошлины в соответствии с требованиями ВТО

Верховная Рада Украины приняла в целом изменения в Закон Украины «О таможенном тарифе» в части приведения ставок импортных пошлин к Графику тарифных обязательств Украины перед ВТО.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 264 народных депутата при необходимых 226 для принятия решения.

В пояснительной записке к закону на этапе его рассмотрения в парламенте, значилось, что в Украине 2,5 тысячи тарифних ставок (или 23,3% от общего количества пошлин) остаются ниже уровня, установленного обязательствами Украины в рамках членства в ВТО. «С целью повышения эффективности экономики страны, защиты интересов национального производителя целесообразно увеличить тарифную защиту отдельных групп товаров, спрос на которые в значительной степени покрывается собственными производственными мощностями», - говорилось в пояснительной записке.

По расчетам парламентариев, введение повышенных пошлин позволит дополнительно привлечь в государственный бюджет порядка 2 млрд грн. Основными товарами, на которые предлагается ввести повышенную пошлину, являются – деревья, другие растения, срезанные цветы и декоративная зелень; пластмассы и полимеры; машины, оборудования и механизмы, включая электрические машины; продукты органической и неорганической химии; красители, красящие вещества, замазки и лаки; штукатурные материалы, известь, цемент.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины предлагало Раде в два раза увеличить полные ставки ввозных пошлин на 68% всей товарной номенклатуры. Повышенные ставки ввозной пошлины планировалось применять, прежде всего, к товарам из стран, с которыми Украина не заключила региональных соглашений о режиме наибольшего благоприятствования - Андоррой, Багамскими островами, Бутаном, Эритреей, Эфиопией, Йеменом, Ираком, Коморскими островами, Лаосом, Либерией, Сан-Томе и Принсипи, Сейшелами, Суданом. Кроме того, повышенные пошлины планировали применять к товарам неизвестного происхождения и к товарам обязательного декларирования (подакцизные товары или товары фактурной стоимостью более 10 000 евро).

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