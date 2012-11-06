Ефремов не исключает, что бюджет-2013 будет приниматься на заседании ВР 20 ноября

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключает, что следующее заседание Верховной Рады Украины состоится 20 ноября и на нем будет приниматься государственный бюджет на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил на брифинге.

По его словам, сегодня ВР будет работать до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.

Он добавил: «Что касается работы в дальнейшем, то все будет зависеть от сроков внесения Кабинетом министров Украины бюджета на рассмотрение в парламент».

По его словам, не исключено, что бюджет будет внесен до 20 ноября. Он будет представлен в парламенте, а потом будет его рассмотрение в комитетах с тем, чтобы это созыв ВР принял его как закон.

А.Ефремов сказал, что если на следующей неделе проект бюджета будет внесен правительством на рассмотрение парламента, то, возможно, он будет «рассмотрен еще этим составом парламента».

А.Ефремов не исключает, что 20-23 ноября будут заседания парламента для рассмотрения бюджета и других вопросов.

По его словам, возможно, 4 декабря состоится последнее заседание парламента нынешнего созыва, «если в этом будет соответствующая необходимость».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 ноября, премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что Кабинет министров Украины намерен 20 ноября внести в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2013 год. По его словам, правительство рассчитывает на принятие бюджета 2013 года до конца ноября. При этом Н.Азаров отметил, что показатели бюджета, в том числе макропоказатели экономического развития на 2013 год, продолжают согласовываться с Международным валютным фондом.

Напомним, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 15 сентября вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.