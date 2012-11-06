Кабмин одобрил проект Конвенции с Кипром об избежании двойного налогообложения

Кабинет министров одобрил проект Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонений от уплаты налогов на доходы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы правительства, соответствующее решение принято на заседании Кабмина 5 ноября.

Таким образом, отмечается в сообщении пресс-службы, «сделан первый шаг к ликвидации, возможно, старейшего (пути — УНИАН) «оффшорной утечки» капиталов из Украины».

Подписать Конвенцию Кабмин уполномочил министра иностранных дел Константина Грищенко.

В пресс-службе подчеркивают, что в результате подписания Конвенции предприниматели обеих стран получат гарантии того, что прибыль, полученная от предпринимательской деятельности на территории другой страны, не будет подлежать двойному налогообложению. Конвенция также гарантирует, что предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве на тех же условиях, что и предприниматели другого государства. Отмечается, что Конвенция «существенно изменит ситуацию» и станет преградой для утечки средств из Украины.

Напомним, что в отношениях Украины и Кипра до сих пор действует Соглашение между правительством СССР и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, подписанное 29 октября 1982 года.

Переговоры с Кипром об изменении этого соглашения Украина вела с 1997 года.