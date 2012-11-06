Налоговая призвала предпринимателей активнее пользоваться интерактивными сервисами

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) презентовала и разместила в Интернете видеоролик с призывом к предпринимателям активнее пользоваться интерактивным сервисом «Пульс налоговой», который является надежным и эффективным инструментом в борьбе против коррупции и признаков непрозрачного и нерегламентированного поведения налоговиков. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госналогслужбы.

Согласно сообщению, ГНСУ фиксирует немало случаев, когда инициатором коррупционных действий становится именно плательщик, который не видит для себя возможности воспользоваться вполне законными средствами решения проблем в отношениях с налоговой. Именно поэтому сотрудники налоговой призывают налогоплательщиков никогда не пытаться решить проблему с помощью предложения взятки, поскольку это бесперспективный путь, а пользоваться услугами предложенного интерактивного сервиса, который разрабатывался непосредственно для осуществления общественного контроля за деятельностью службы и борьбы с проявлениями коррупции.

По информации ГНСУ, сервис «Пульс налоговой» был внедрен в январе 2012 года. За прошедшее время в налоговые органы поступило более 21 тыс. обращений от плательщиков. Большинство телефонных звонков (88%) носили консультационный характер, налогоплательщики нуждались исключительно в разъяснении законодательства. Вместе с тем, 12% касались конкретных ситуаций. На данный момент 97% обращений обработаны, проблемы плательщиков решены, отмечают в ГНСУ.

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Как сообщал УНИАН, глава Госналогслужбы Александр Клименко назвал повсеместное использование он-лайн сервисов и интерактивных сервисов одной из приоритетных задач работы налоговых органов. Сегодня ГНСУ близка к тому, чтобы вдвое сократить временные затраты на ведение налогового учета. По мнению А.Клименко, системная и целенаправленная работа по совершенствованию налоговой системы и улучшению условий ведения бизнеса позволила Украине подняться сразу на 15 пунктов в рейтинге Всемирного банка Doing Business Report-2013.