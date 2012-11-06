Франция решила сократить налоги в помощь экономике

Франция смягчит налог с фондов оплаты труда на 20 миллиардов евро в течение трех лет, компенсируя это сокращением расходов и повышением налога с продаж, в ответ на требования бизнеса преодолеть последствия десятилетий промышленного упадка, сообщает Reuters.

Социалистическое правительство, столкнувшееся с необходимостью снижения высоких расходов на персонал и вынужденное быть осторожным, чтобы не взвалить слишком большое налоговое бремя на домашние хозяйства, предложит компаниям налоговые льготы с 2013 года, а с 2014 поднимет налоги на потребление.

Премьер-министр Жан-Марк Эро, объявляя о новых мерах на пресс-конференции, сказал, что правительство намерено собрать 10 миллиардов евро путем небольших повышений налогов на потребление и сэкономить еще 10 миллиардов с помощью сокращения бюджетных расходов в течение нескольких лет.

"Франция не обречена на спираль упадка. Но нам необходим толчок на национальном уровне, чтобы взять контроль над нашей судьбой", - сказал Эро.

"А это значит, что надо предоставить компаниям пространство для маневров", - добавил он.

Налог на добавленную стоимость вырастет с 1 января 2014 года до 20,0 процентов с 19,6 процента, а специальный НДС для ресторанов вырастет до 10 процентов с 7.

Меры также включают стимулы для инвестиций в инновации, мелкий бизнес и профессиональную подготовку с тем, чтобы восстановить слабеющую конкурентоспособность, из-за которой доля Франции в мировом экспорте значительно сократилась за последние 20 лет.

Бизнес-сообщество в последние недели пыталось убедить правительство снизить высокий налог с фондов заработной платы, который по их словам, ставит их в невыгодное положение в сравнении с зарубежными конкурентами, а также являются фактором, приведшим торговый дефицит Франции к рекордному максимуму в размере 70 миллиардов евро в прошлом году.

Международный валютный фонд заявил в понедельник, что правительство Франции должно предпринять смелые меры для повышения конкурентоспособности, как и ее торговые партнеры Италия и Испания, иначе она окажется позади них.

"Франция потеряла свою конкурентоспособность из-за давления налогов", - сказал Тьерри Бретон, исполнительный директор компании IT-услуг Atos, бывший министр финансов и глава различных телекоммуникационных и технологических фирм, в интервью BFM TV.