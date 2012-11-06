НБУ разъяснил постановление Кабмина об импортных операциях без ввоза товара

Национальный банк Украины (НБУ) объяснил, что на основании постановления правительства от 29 октября 2012 года №1009 импортная операция с нерезидентом без ввоза товара в Украину считается завершенной после зачисления выручки, полученной исключительно от нерезидента. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте регулятора.

“...Поступление средств от другого резидента Украины по такой операции не является основанием для завершения импортной операции без ввоза товара на территорию Украины и снятия ее с контроля согласно Инструкции о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 24 марта 99 г. № 136 (с изменениями)”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением 29 октября 2012 г. №1009 "О внесении изменений в пункт 3 Порядка определения срока и условий завершения импортной операции без ввоза товара на территорию Украины" уточнил перечень условий, при которых импортные операции резидентов без ввоза товара на территорию Украины считаются завершенными.