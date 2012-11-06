НБУ разъяснил постановление Кабмина об импортных операциях без ввоза товара

16:47, 06 ноября 2012
Финансы
0

Национальный банк Украины (НБУ) объяснил, что на основании постановления правительства от 29 октября 2012 года №1009 импортная операция с нерезидентом без ввоза товара в Украину считается завершенной после зачисления выручки, полученной исключительно от нерезидента. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте регулятора.

“...Поступление средств от другого резидента Украины по такой операции не является основанием для завершения импортной операции без ввоза товара на территорию Украины и снятия ее с контроля согласно Инструкции о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 24 марта 99 г. № 136 (с изменениями)”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением 29 октября 2012 г. №1009 "О внесении изменений в пункт 3 Порядка определения срока и условий завершения импортной операции без ввоза товара на территорию Украины" уточнил перечень условий, при которых импортные операции резидентов без ввоза товара на территорию Украины считаются завершенными.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter