Торги по доллару на межбанке во вторник закрылись снижением котировок

Во вторник, 6 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1890/8,1990, к 12:00 цены упали 8,1840/8,1910. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума 8,1770/8,1840 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2595/0,2600, к 12:00 цены повысились 0,2597/0,2601. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2600/04. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,4250 (+0,0950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2765/1,2810. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4645/10,4790, к 12:00 цены составили 10,4655/10,4785. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,4620/10,4750.