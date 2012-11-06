Рада разрешила НБУ вводить обязательную продажу части валюты в пользу резидентов

Верховная Рада Украины предоставила право Национальному банку Украины вводить обязательную продажу части поступлений в иностранной валюте в пользу резидентов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов воздействия на денежно-кредитный рынок» проголосовали 237 народных депутатов при необходимых 226.

Законом на законодательном уровне закрепляется за Нацбанком право временно (сроком до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.

Кроме того, предусматривается предоставить НБУ право временно менять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл. За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

Эксперты предполагали, что именно сокращение валютных резервов подталкивает центробанк к введению жестких мер.

В частности, ранее главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан отмечала, что резервы будут продолжать снижаться до конца текущего года, потому что кроме интервенций на поддержку гривни есть еще такие факторы, как выплаты правительства по внешнему долгу (1,5 млрд в октябре-ноябре).

По информации председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова, за два последних года объемы средств на счетах украинских предприятий-экспортеров выросли в два раза и составляют 10 млрд долл.