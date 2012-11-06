Сумма переводов в Украину через международные платежные системы увеличилась

Общая сумма переводов, поступивших в Украину в III квартале 2012 г. через международные платежные системы, созданные нерезидентами, составляет 941 млн долл. США в эквиваленте, что на 9% больше, чем в III квартале 2011 г.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).

Общая сумма переводов, отправленных из Украины в III квартале 2012 г., составляет 131 млн долл. США в эквиваленте, что на 10% больше, чем за соответствующий период 2011 г.

По состоянию на 1 октября 2012 г. на территории Украины работали 23 международные системы переводов средств между физическими лицами без открытия счета, созданные нерезидентами. Их участниками являются более 150 банков Украины, АО "Украинская финансовая группа" и национальный оператор почтовой связи "Укрпочта".

Как сообщила директор генерального департамента информационных технологий и платежных систем, член правления Нацбанка Наталья Синявская, наибольшая сумма переводов осуществляется с Россией. Так, удельный вес переводов в Украину из России составил 60% от общей суммы, в обратном направлении — 43%.

Как сообщал УНИАН, объем частных денежных переводов из-за рубежа во втором квартале 2012 года составил 1,782 млрд долл., что соответствует 4% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.