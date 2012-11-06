Обязательная продажа экспортной выручки имеет краткосрочный позитивный эффект - эксперт

Норма об обязательной продаже экспортной выручки является непопулярной и применяется в крайних случаях, имеет краткосрочный позитивный эффект.

Об этом УНИАН заявил начальник отдела анализа финансовых рынков «ИНГ Банк Украина» Александр Печерицын.

Как сообщал УНИАН, во вторник Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому Национальный банк Украины имеет право вводить обязательную продажу в пользу резидентов экспортной выручки.

“Классически, введение этой нормы имеет краткосрочный позитивный эффект, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе - он почти нулевой (экспортеры не будут заводить свою выручку, а будут оставлять ее в оффшорах”, - сказал А.Печерицын.

При этом банкир отметил, что НБУ воспользуется указанным правом в крайнем случае, а если норма уже будет введена, то это не будет краткосрочно.

Введение или не введение обязательной продажи выручки будет зависеть от дальнейшей стратегии. То есть, будет ли принято решение удерживать гривню на нынешнем уровне, или прерогативой будет продолжение сотрудничества с МВФ, который требует введения гибкого валютного курса.

Справка УНИАН. Обязательная 75-процентная продажа валютной выручки экспортеров была впервые введена постановлением Кабинета министров и НБУ 10 сентября 1998 года. Через четыре

дня, 14 сентября 1998 года, были внесены изменения в это постановление и норма обязательной продажи была снижена до 50%.

Указанная норма была отменена с 1 апреля 2005 года.